Після ракетного удару по Харкову ще п’ятеро людей не виходять на зв’язок — поліція

Також унаслідок ракетної атаки постраждали близько 30 людей, серед них — шестимісячний хлопчик. Пошкоджено 25 багатоквартирних будинків, будівлю лікарні, навчального закладу, торговельно-офісну будівлю та 33 автомобілі.

За даними правоохоронців, по місту було завдано удару двома ракетами. З-під завалів дістали тіла трирічного хлопчика та 22-річної жінки.

Після ракетного удару по центру Харкова 2 січня ще п’ятеро людей не виходять на зв’язок, їхні пошуки тривають.