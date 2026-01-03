        Події

        Після ракетного удару по Харкову ще п’ятеро людей не виходять на зв’язок — поліція

        Сергій Бордовський
        3 Січня 2026 11:31
        Удар по центру Харкова: пошуки ще п’ятьох зниклих тривають / Фото: Нацполіція
        Удар по центру Харкова: пошуки ще п’ятьох зниклих тривають / Фото: Нацполіція

        Після ракетного удару по центру Харкова 2 січня ще п’ятеро людей не виходять на зв’язок, їхні пошуки тривають.

        Про це повідомила Поліція Харківської області.

        За даними правоохоронців, по місту було завдано удару двома ракетами. З-під завалів дістали тіла трирічного хлопчика та 22-річної жінки.

        Також унаслідок ракетної атаки постраждали близько 30 людей, серед них — шестимісячний хлопчик. Пошкоджено 25 багатоквартирних будинків, будівлю лікарні, навчального закладу, торговельно-офісну будівлю та 33 автомобілі.


