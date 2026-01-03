У Харкові з-під завалів дістали тіло матері загиблого трирічного хлопчика

Уночі з-під завалів зруйнованого будинку в Харкові деблокували тіло загиблої молодої жінки — матері трирічного хлопчика, якого рятувальники виявили раніше.

Ракетний удар по Харкову: з-під руїн деблокували загиблу жінку та її 3-річного сина / Фото: Прокуратура

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура. За попередніми даними, особи загиблих ідентифіковано за результатами впізнання знайомим чоловіком. Остаточну ідентифікацію проведуть після відповідних експертних досліджень.

За даними прокуратури, 2 січня вдень російські війська завдали удару по центру Харкова двома балістичними ракетами «Іскандер». Унаслідок атаки було зруйновано торговельно-офісну будівлю та частину під’їзду чотириповерхового багатоквартирного будинку, пошкоджено скління вікон 25 будинків, лікарні й закладу освіти, а також 33 автомобілі. Під завалами виявили тіло трирічного хлопчика Максима, а згодом і тіло його матері.

