У Харкові з-під завалів дістали тіло матері загиблого трирічного хлопчика

Уночі з-під завалів зруйнованого будинку в Харкові деблокували тіло загиблої молодої жінки — матері трирічного хлопчика, якого рятувальники виявили раніше.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура. За попередніми даними, особи загиблих ідентифіковано за результатами впізнання знайомим чоловіком. Остаточну ідентифікацію проведуть після відповідних експертних досліджень.
За даними прокуратури, 2 січня вдень російські війська завдали удару по центру Харкова двома балістичними ракетами «Іскандер». Унаслідок атаки було зруйновано торговельно-офісну будівлю та частину під’їзду чотириповерхового багатоквартирного будинку, пошкоджено скління вікон 25 будинків, лікарні й закладу освіти, а також 33 автомобілі. Під завалами виявили тіло трирічного хлопчика Максима, а згодом і тіло його матері.