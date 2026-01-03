        Події

        Міненерго: через нічні удари знеструмлені споживачі на Миколаївщині, атакована Херсонська ТЕЦ

        Сергій Бордовський
        3 Січня 2026 11:22
        читать на русском →
        Ілюстративне фото з відкритих джерел
        Ілюстративне фото з відкритих джерел

        У ніч на 3 січня російські війська знову завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Миколаївської та Херсонської областей, унаслідок чого на Миколаївщині є знеструмлені споживачі, а на Херсонщині вкотре була атакована Херсонська ТЕЦ.

        Про це повідомило Міністерство енергетики України. За даними відомства, аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Також на Одещині та Київщині продовжуються роботи з відновлення стабільного електропостачання після попередньої атаки.

        У Міненерго зазначили, що довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій залишаються споживачі у прифронтових і прикордонних регіонах, де відновлення електропостачання ускладнене постійними обстрілами. Актуальні графіки електропостачання рекомендують перевіряти на офіційних ресурсах обленерго.

        Реклама
        Реклама

        Окремо у відомстві повідомили, що вночі внаслідок бойових дій тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція втратила живлення з однієї з високовольтних ліній. За час повномасштабної війни обстріли неодноразово призводили до пошкоджень ліній живлення ЗАЕС і спричиняли 12 блекаутів на станції, останній із яких стався менш ніж місяць тому.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини