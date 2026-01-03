Міненерго: через нічні удари знеструмлені споживачі на Миколаївщині, атакована Херсонська ТЕЦ

У ніч на 3 січня російські війська знову завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Миколаївської та Херсонської областей, унаслідок чого на Миколаївщині є знеструмлені споживачі, а на Херсонщині вкотре була атакована Херсонська ТЕЦ.

Про це повідомило Міністерство енергетики України. За даними відомства, аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Також на Одещині та Київщині продовжуються роботи з відновлення стабільного електропостачання після попередньої атаки.

У Міненерго зазначили, що довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій залишаються споживачі у прифронтових і прикордонних регіонах, де відновлення електропостачання ускладнене постійними обстрілами. Актуальні графіки електропостачання рекомендують перевіряти на офіційних ресурсах обленерго.

Окремо у відомстві повідомили, що вночі внаслідок бойових дій тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція втратила живлення з однієї з високовольтних ліній. За час повномасштабної війни обстріли неодноразово призводили до пошкоджень ліній живлення ЗАЕС і спричиняли 12 блекаутів на станції, останній із яких стався менш ніж місяць тому.