Росія атакувала Україну 95 безпілотниками: сили ППО збили й подавили 80

У ніч на 3 січня російські війська атакували Україну 95 ударними безпілотниками різних типів, зокрема Shahed і «Гербера». Сили протиповітряної оборони збили та подавили 80 ворожих БпЛА.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ. За даними військових, атака тривала з 18:00 2 січня і здійснювалася з напрямків Міллєрово, Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ у Росії, а також з Качі, Чауди та Гвардійського на тимчасово окупованій території АР Крим. Близько 60 дронів були типу Shahed.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 08:00 зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на восьми локаціях і падіння уламків збитих дронів ще на двох локаціях.

