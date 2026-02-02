Знищено сміттєвоз, троє постраждалих: росіяни вдарили по Сумщині

Понад половина українців проти передачі Донбасу Росії в обмін на гарантії безпеки — опитування КМІС

За даними Сумської ОВА, протягом доби, з ранку 1 лютого до ранку 2 лютого, російські війська здійснили майже 30 обстрілів по 17 населених пунктах у 13 територіальних громадах області. Окупанти застосовували артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі .

2 лютого, близько 13:00, у Сумському району росіяни атакували безпілотником вантажівку для збору твердих побутових відходів. Постраждали троє людей.