        Суспільство

        Знищено сміттєвоз, троє постраждалих: росіяни вдарили по Сумщині

        Галина Шподарева
        2 Лютого 2026 17:29
        Наслідки удару по сміттєвозу на Сумщині / Фото: Сумська обласна прокуратура
        Наслідки удару по сміттєвозу на Сумщині / Фото: Сумська обласна прокуратура

        2 лютого, близько 13:00, у Сумському району росіяни атакували безпілотником вантажівку для збору твердих побутових відходів. Постраждали троє людей.

        Про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі.

        Унаслідок атаки окупантів поранено трьох чоловіків 48, 55 та 56 років.

        Проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

        За даними Сумської ОВА, протягом доби, з ранку 1 лютого до ранку 2 лютого, російські війська здійснили майже 30 обстрілів по 17 населених пунктах у 13 територіальних громадах області. Окупанти застосовували артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби по території Сумщини.

        Знищений сміттєвоз на Сумщині / Фото: Сумська обласна прокуратура

