        Кримінал

        У Києві затримали чоловіка за вимагання грошей за вплив на ТЦК та суд

        Галина Шподарева
        2 Лютого 2026 18:48
        У Києві чоловік за гроші "вирішував питання" з ТЦК та судом / Фото: Поліція Києва
        Правоохоронці Києва затримали чоловіка, якого підозрюють у вимаганні 37 тисяч доларів за вплив на рішення ТЦК та суду. Зловмисник обіцяв зняти людину з розшуку в реєстрі «Оберіг» та посприяти ухваленню судового рішення на користь позивача.

        Про це повідомили в поліції Києва.

        Як встановили слідчі, фігурант налагодив схему збагачення, пропонуючи за грошову винагороду “вирішувати питання” з державними органами.

        В одному з епізодів зловмисник вимагав у киянина 2 тисячі доларів та обіцяв чоловіку призовного віку вплинути на службових осіб ТЦК та СП з метою внесення недостовірних відомостей до реєстру “Оберіг” і подальшого зняття “клієнта” з розшуку. У межах досудового розслідування поліцейські задокументували передачу двох траншів хабаря: спочатку 84 тисячі гривень, а згодом ще майже 12 тисяч гривень.

        Також фігурант пропонував “вирішити” цивільний спір у суді на користь іншого клієнта. Свої послуги він оцінив у 35 тисяч доларів, повідомивши під час особистої зустрічі, що ці кошти нібито призначені для впливу на працівників одного з районних судів Києва.

        Зловмисника затримали одразу після одержання всієї суми неправомірної вигоди. З місця події вилучено 35 тисяч доларів. Йому повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років із конфіскацією майна. Наразі тривають заходи зі встановлення повного кола причетних до злочинної діяльності.

        Затримання підозрюваного у вимаганні грошей / Фото: Поліція Києва

