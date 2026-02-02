У Києві затримали чоловіка за вимагання грошей за вплив на ТЦК та суд

Правоохоронці Києва затримали чоловіка, якого підозрюють у вимаганні 37 тисяч доларів за вплив на рішення ТЦК та суду. Зловмисник обіцяв зняти людину з розшуку в реєстрі «Оберіг» та посприяти ухваленню судового рішення на користь позивача.

Про це повідомили в поліції Києва.

Як встановили слідчі, фігурант налагодив схему збагачення, пропонуючи за грошову винагороду “вирішувати питання” з державними органами.

В одному з епізодів зловмисник вимагав у киянина 2 тисячі доларів та обіцяв чоловіку призовного віку вплинути на службових осіб ТЦК та СП з метою внесення недостовірних відомостей до реєстру “Оберіг” і подальшого зняття “клієнта” з розшуку. У межах досудового розслідування поліцейські задокументували передачу двох траншів хабаря: спочатку 84 тисячі гривень, а згодом ще майже 12 тисяч гривень.

Також фігурант пропонував “вирішити” цивільний спір у суді на користь іншого клієнта. Свої послуги він оцінив у 35 тисяч доларів, повідомивши під час особистої зустрічі, що ці кошти нібито призначені для впливу на працівників одного з районних судів Києва.

Зловмисника затримали одразу після одержання всієї суми неправомірної вигоди. З місця події вилучено 35 тисяч доларів. Йому повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років із конфіскацією майна. Наразі тривають заходи зі встановлення повного кола причетних до злочинної діяльності.