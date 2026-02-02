Без опадів і сильний мороз: синоптики попередили про -27° у деяких областях

У вівторок, 3 лютого, в Україні очікується малохмарна погода без опадів, за винятком окремих регіонів. На більшій частині країни збережеться сильний мороз.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Завтра в Україні опадів не очікується. Лише в Карпатах та на Закарпатті вночі можливий невеликий сніг. На дорогах місцями прогнозують ожеледицю. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура повітря вночі становитиме -27…-22 °C, вдень -15…-10 °C. На Прикарпатті, півдні та південному сході країни вночі очікується -19…-14 °C, вдень -11…-6 °C.

У Криму вночі прогнозують -13…-8 °C, вдень -9…-4 °C. На Закарпатті вночі температура повітря коливатиметься в межах -8…-3 °C, вдень очікується від 0 до +5 °C.