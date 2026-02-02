        Новини

        Без опадів і сильний мороз: синоптики попередили про -27° у деяких областях

        Галина Шподарева
        2 Лютого 2026 22:05
        Парк "Перемоги" в Одесі / Фото: Telegram "ЖКС Одеси"
        Парк "Перемоги" в Одесі / Фото: Telegram "ЖКС Одеси"

        У вівторок, 3 лютого, в Україні очікується малохмарна погода без опадів, за винятком окремих регіонів. На більшій частині країни збережеться сильний мороз.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        Завтра в Україні опадів не очікується. Лише в Карпатах та на Закарпатті вночі можливий невеликий сніг. На дорогах місцями прогнозують ожеледицю. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

        Температура повітря вночі становитиме -27…-22 °C, вдень -15…-10 °C. На Прикарпатті, півдні та південному сході країни вночі очікується -19…-14 °C, вдень -11…-6 °C.

        У Криму вночі прогнозують -13…-8 °C, вдень -9…-4 °C. На Закарпатті вночі температура повітря коливатиметься в межах -8…-3 °C, вдень очікується від 0 до +5 °C.

        Погодна мапа України на 3 лютого / Фото: Укргідрометцентр

