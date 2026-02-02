        Суспільство

        Німеччина заарештувала п’ятьох підозрюваних у постачаннях на €30 млн для оборонної промисловості РФ

        Галина Шподарева
        2 Лютого 2026 18:04
        У Німеччині затримали 5 осіб за експорт до РФ / Фото: euronews.com
        У Німеччині затримали п’ятьох підозрюваних в організації мережі з експорту товарів російським оборонним компаніям із порушенням санкцій Європейського Союзу, запроваджених після вторгнення Москви в Україну.

        Про це пише Reuters.

        Федеральна прокуратура оцінила, що з лютого 2022 року зловмисники організували 16 000 відправлень на суму близько 36 млн доларів (30 млн євро). У керуванні закупівлями підозрюють російські державні агентства. Прокурори повідомили, що 24 російські оборонні компанії нібито виступали кінцевими споживачами.

        Митники затримали підозрюваних громадян Німеччини, України та Росії у портовому місті Любек на узбережжі Балтійського моря на півночі Німеччини та в прилеглому окрузі Герцогтум Лауенбург.

        Обшуки провели в різних місцях, зокрема у Франкфурті-на-Майні та в баварському місті Нюрнберг. Ще п’ять підозрюваних залишаються на волі, повідомили прокурори.

        Міністр фінансів Ларс Клінгбайль заявив, що арешти є “свідченням рішучості Німеччини переслідувати порушення ембарго”.

        “Сьогоднішні операції, санкціоновані федеральними прокурорами, показують, що ми жорстко забезпечуємо дотримання санкцій, узгоджених на рівні ЄС”, — сказав він.

        Одного з підозрюваних, громадянина Німеччини та Росії, підозрюють у контролі над торгівельною компанією в Любеку, яку вважають центром операції.

        Прокурори заявили, що для приховування відправлень використовували фіктивні компанії, підставних одержувачів у межах і за межами ЄС, а також російську структуру.

        Прокуратура повідомила, що ухвалено рішення про заморожування активів на суму, еквівалентну вартості операцій.


