Україна затвердила склад збірної на Олімпійські ігри-2026: до команди увійшли 46 спортсменів

Національний олімпійський комітет України офіційно затвердив склад збірної на зимові Олімпійські ігри-2026. До команди увійшли 46 українських спортсменів, які виступатимуть в 11 видах спорту.

Про це повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

Зимові Олімпійські ігри відбудуться з 6 по 22 лютого 2026 року в Мілані-Кортіні (Італія).

До складу офіційної делегації увійшли 103 особи: 46 спортсменів та спортсменок; 42 тренери, лікарі, масажисти та інший технічний персонал; 15 членів штабу національної збірної команди України.

Збірна України буде представлена в 11 видах спорту, які входять до програми Олімпійських ігор: біатлон (10 осіб), гірськолижний спорт (2), лижне двоборство (2), лижні гонки (6), санний спорт (10), скелетон (1), сноубординг (1), стрибки на лижах з трампліна (2), фристайл (9), фігурне катання на ковзанах (1), шорт-трек (2).

Склад збірної України на Олімпіаду-2026

Біатлон:

чоловіки — Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Богдан Борковський, Антон Дудченко, Тарас Лесюк;

жінки — Христина Дмитренко, Олена Городна, Юлія Джима, Дарина Чалик, Олександра Меркушина.

Санний спорт:

чоловіки — Антон Дукач, Андрій Мандзій (одномісні сани), Ігор Гой, Назарій Карчмар, Даниїл Марціновський, Богдан Бабура (двомісні сани);

жінки — Юліанна Туницька, Олена Смага (одномісні сани), Олена Стецків, Олександра Мох (двомісні сани).

Фристайл:

чоловіки — Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнецов;

жінки — Ангеліна Брикіна, Діана Яблонська, Оксана Яцюк, Неллі Попович (лижна акробатика), Катерина Коцар (бігейр та слоупстайл).

Лижні перегони:

чоловіки — Дмитро Драгун, Олександр Лісогор;

жінки — Анастасія Нікон, Софія Шкатула, Єлизавета Нопрієнко, Дарина Мігаль.

Лижне двоборство: Дмитро Мазурчук, Олександр Шумбарець.

Гірськолижний спорт: Дмитро Шеп’юк, Анастасія Шепіленко.

Стрибки з трампліна: Євген Марусяк, Віталій Калініченко.

Шорттрек: Олег Гандей, Єлизавета Сидьорко.

Скелетон: Владислав Гераскевич.

Сноубординг: Аннамарі Данча.

Фігурне катання: Кирило Марсак.

Як повідомляє Суспільне Спорт, у межах змагань буде розіграно 116 комплектів медалей. За всю історію участі у зимових Олімпійських іграх Україна здобула дев’ять медалей, з яких три — золоті. На Олімпіаді-2022 єдину нагороду для України — срібло в лижній акробатиці — виборов Олександр Абраменко.