Може долати до 1000 км: що відомо про український підводний дрон “Марічка”

Розробники важкого безекіпажного підводного апарата “Марічка” оприлюднили частину його технічних характеристик. Апарат наразі проходить випробування та доопрацювання і ще не застосовувався у бойових операціях.

Про це пише Мілітарний.

Компанія “Акватехнік”, яка розробила підводний дрон “Марічка”, розкрила частину його характеристик. Дальність ходу апарата становить до 1000 кілометрів, корисне навантаження — близько однієї тонни, а максимальна швидкість — до 10 кілометрів на годину.

Підводний дрон оснащений інерціальною системою навігації. Виробники наголошують, що малопомітність для ворожих систем виявлення забезпечується спеціальним матеріалом корпусу та низьким рівнем шуму двигунів.

“Марічка” здатна зупинятися у заданих координатах, перебувати в режимі очікування до одного тижня, а після отримання команди — здійснювати атаку на визначену ціль. Бойову частину апарата можна адаптувати під конкретні завдання, зокрема для ураження кораблів або об’єктів портової інфраструктури.

Також, за умови встановлення відповідного обладнання, дрон може використовуватися для розвідки. Наразі “Марічка” проходить активні випробування та доопрацювання, зокрема навігаційних систем і силової установки.

Вперше підводний дрон “Марічка” публічно представили у серпні 2023 року, тоді було заявлено про успішні випробування. Компанія “Акватехнік” також розробляє лінійку морських і річкових безекіпажних апаратів для Сил оборони України та працює над кількома типами корпусів і систем зв’язку для дронів різного призначення.