Трамп заявив, що Індія погодилася не купувати російську нафту і це допоможе зупинити війну в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді погодився припинити закупівлі російської нафти. За словами Трампа, цей крок “допоможе припинити війну в Україні”.

Про це Дональд Трамп написав у Truth Social за підсумками телефонної розмови з Нарендрою Моді.

Він зазначив, що обговорив із прем’єр-міністром Індії низку питань, зокрема торгівлю та припинення війни між Росією та Україною.

“Для мене було честю сьогодні вранці поговорити з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Він — один із моїх найближчих друзів, сильний і шанований лідер своєї країни. Ми обговорили багато питань, включаючи торгівлю і припинення війни між Росією та Україною”, — написав Трамп.

За його словами, Моді погодився припинити закупівлі російської нафти та значно збільшити імпорт зі Сполучених Штатів, а також, можливо, з Венесуели.

“Це допоможе припинити війну в Україні, яка триває просто зараз і забирає тисячі життів щотижня”, — заявив президент США.

Трамп також повідомив, що зі “дружби та поваги” до Моді та на його прохання сторони домовилися негайно укласти торгівельну угоду між США та Індією. За цією угодою США знизять взаємний тариф із 25% до 18%, а Індія почне знижувати свої тарифи та нетарифні бар’єри щодо США “до нуля”.

Крім того, за словами Трампа, прем’єр-міністр Індії взяв на себе зобов’язання “покупати американське” у значно більших обсягах. Це, зокрема, стосується американської енергетичної продукції, технологій, сільськогосподарських товарів, вугілля та інших товарів на суму понад 500 мільярдів доларів.