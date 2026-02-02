Зеленський продовжив санкції проти Фірташа, Козака та пов’язаних із ними компаній

Президент України Володимир Зеленський підписав рішення про продовження санкцій проти Дмитра Фірташа та його близького оточення. Також подовжено санкції проти Тараса Козака та восьми пов’язаних із ним компаній.

Про це Володимир Зеленський написав у Telegram.

Санкційні рішення були ухвалені в межах синхронізації з Великою Британією.

Реклама

Реклама

“Сьогодні підписав нові санкційні рішення. Синхронізуємо наші кроки з Великою Британією та продовжуємо санкції, у яких спливав термін”, — заявив президент.

Зокрема, продовжено санкції проти колишнього олігарха Дмитра Фірташа, а також у межах синхронізації застосовано обмеження до його близького оточення та підконтрольної йому компанії.

“Усі субʼєкти, які повʼязані з Росією та її структурами, заслуговують на блокування”, — наголосив Зеленський.

Окрім цього, президент повідомив про продовження санкцій проти одного з найближчих соратників колишнього олігарха Віктора Медведчука — Тараса Козака, а також восьми компаній, пов’язаних із ним.

“Ще задовго до початку повномасштабної російської агресії ці особи обрали для себе Росію, а отже, війну. Будемо й надалі протидіяти кожному такому субʼєкту”, — підкреслив Зеленський.