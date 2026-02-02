Зеленський визначив завдання для української делегації напередодні тристоронніх переговорів в ОАЕ

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення наради з переговорною командою перед новим раундом тристоронніх зустрічей, які очікуються вже цього тижня – 4 та 5 лютого в ОАЕ.

Про це Володимир Зеленський написав в Telegram.

На нараді були майже всі учасники переговорної команди, а саме Рустем Умєров, Кирило Буданов, Сергій Кислиця, Андрій Гнатов, Олександр Бевз. Давид Арахамія також братиме участь у перемовинах.

“Погодив команді рамки розмови й конкретні завдання. Українська делегація матиме також і двосторонні зустрічі з американською стороною. Україна готова до реальних кроків. Ми вважаємо, що реально досягти достойного і тривалого миру”, – написав президент.

За словами Зеленського, двосторонній документ щодо гарантій безпеки зі Сполученими Штатами готовий, і Україна розраховує на подальшу предметну роботу щодо документів з відновлення та економічного розвитку.

“Розраховуємо і на те, що американська сторона може бути й надалі рішучою в забезпеченні необхідних умов для діалогу. Заходи з деескалації, які фактично запрацювали в ніч на минулу пʼятницю, допомагають досягти довіри людей до процесу перемовин і до можливого результату. Війну треба завершувати”, – підсумував Зеленський.