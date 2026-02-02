        Події

        Рятувальники показали наслідки удару БпЛА по харківському ринку (фото, відео)

        Галина Шподарева
        2 Лютого 2026 16:57
        Рятувальник на місці влучання БпЛА у Харкові / Фото: ДСНС
        Рятувальник на місці влучання БпЛА у Харкові / Фото: ДСНС

        Сьогодні вдень, 2 лютого, російські війська завдали удару безпілотником по центральній частині Харкова. БпЛА влучив по території ринку, постраждали двоє людей.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

        Російський безпілотник влучив у дорожнє покриття поблизу торгівельних павільйонів одного з ринків у Слобідському районі Харкова.

        У результаті удару пошкоджено зупинку громадського транспорту, фасад і вікна торгівельних павільйонів, а також вантажівка.

        Як раніше повідомляв мер Харкова Ігор Терехов, внаслідок удару постраждали двоє людей.

        Місце влучання БпЛА у Харкові / Фото: ДСНС

