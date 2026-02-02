Рятувальники показали наслідки удару БпЛА по харківському ринку (фото, відео)

Сьогодні вдень, 2 лютого, російські війська завдали удару безпілотником по центральній частині Харкова. БпЛА влучив по території ринку, постраждали двоє людей.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Російський безпілотник влучив у дорожнє покриття поблизу торгівельних павільйонів одного з ринків у Слобідському районі Харкова.

У результаті удару пошкоджено зупинку громадського транспорту, фасад і вікна торгівельних павільйонів, а також вантажівка.

Як раніше повідомляв мер Харкова Ігор Терехов, внаслідок удару постраждали двоє людей.