Україна отримає 40 млн доларів від Світового банку на відновлення енергосистеми, — Шмигаль

Світовий банк планує спрямувати 40 мільйонів доларів на закупівлю обладнання для відновлення енергосистеми України. Кошти мають піти на підтримку енергетичного сектору, який зазнав значних пошкоджень унаслідок атак РФ.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль після розмови з керівною директоркою Світового банку з питань операційної діяльності Анною Б’єрде.

Сторони домовилися про подальшу підтримку українського енергетичного сектору.

Реклама

Реклама

“Подякував Світовому банку за постійну підтримку України, зокрема нашої енергетичної системи. Домовилися про подальшу допомогу: Світовий банк планує спрямувати до USD 40 млн для Укренерго на закупівлю обладнання, необхідного для відновлення енергосистеми”, – йдеться в повідомленні.

Яке саме обладнання планують закупити за кошти Світового банку – не уточнюється.

Також Шмигаль повідомив, що провів онлайн-зустріч із Міністром енергетики Польщі Мілошем Мотикою.

“Подякував за високий рівень підтримки України. Польський уряд надав 141 гуманітарний вантаж та 3,1 млн євро у Фонд підтримки енергетики України. Особливо цінуємо ініціативу польського народу щодо збору коштів на генератори. Це прояв справжньої дружби та людяності”, – йдеться в повідомленні.