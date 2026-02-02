Кличко повідомив про майже повне відновлення теплопостачання у Києві

У Києві після аварії в енергосистемі України без теплопостачання залишаються близько 80 житлових будинків. Більшість багатоповерхівок, які постраждали внаслідок інциденту, вже підключили до мережі.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, аварія, що сталася минулої суботи, призвела до знеструмлення та відсутності опалення у 3419 багатоповерхівках столиці.

Наразі комунальні служби та енергетики працюють у цілодобовому режимі, щоб підключити решту будинків до теплопостачання.

Також проводяться оперативні роботи з відновлення опалення в багатоповерхівках, де виникають аварійні ситуації через сильні морози та перебої з електропостачанням.

Нагадаємо, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках, які зазнали пошкоджень унаслідок російських обстрілів 9 та 20 січня.