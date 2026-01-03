У Києві проходять зустрічі з радниками з національної безпеки європейських держав

До Києва прибули радники з питань національної безпеки європейських країн для проведення робочих зустрічей з українською стороною.

Радники з безпеки країн Європи та НАТО прибули до Києва / Фото: Рустем Умєров/Telegram

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров. За його словами, у зустрічах беруть участь представники Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії, Іспанії, Латвії, Естонії, Литви, Польщі, Фінляндії, Канади, Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії, а також НАТО, Європейської ради та Європейської комісії.

Умєров зазначив, що попереду насичений робочий день, під час якого планується обговорення безпекових та економічних питань, робота з рамковими документами й координація подальших кроків із партнерами.

