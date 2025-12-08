Степан Гіга перебуває у комі: що відомо про стан співака

Стан українського естрадного співака Степана Гіги різко погіршився після другої операції на коліні. Артисту ампутували ногу й він впав у кому.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола з посиланням на джерела, близькі до родини співака.

Як пише журналіст, хірургічне втручання стало вимушеним кроком через тяжкі післяопераційні ускладнення.

Реклама

Реклама

“На тлі стресу організму в артиста різко підвищився рівень цукру, що спричинило критичні порушення кровообігу в нижній кінцівці”, – написав Глагола.

За даними журналіста, наразі Степан Гіга перебуває в комі, його стан лікарі оцінюють як вкрай тяжкий.

Наразі офіційні представники артиста цю інформацію не коментують.

Нагадаємо, гастрольний графік 66-річного співака Степана Гіги було скасовано на невизначений період. через різке погіршення самопочуття артиста. Команда виконавця повідомляла, що стан Гіги залишається важким, але стабільним.