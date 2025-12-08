        Суспільство

        Степан Гіга перебуває у комі: що відомо про стан співака

        Галина Шподарева
        8 Грудня 2025 18:26
        читать на русском →
        Степан Гіга / Фото: Facebook
        Степан Гіга / Фото: Facebook

        Стан українського естрадного співака Степана Гіги різко погіршився після другої операції на коліні. Артисту ампутували ногу й він впав у кому.

        Про це повідомив журналіст Віталій Глагола з посиланням на джерела, близькі до родини співака.

        Як пише журналіст, хірургічне втручання стало вимушеним кроком через тяжкі післяопераційні ускладнення.

        Реклама
        Реклама

        “На тлі стресу організму в артиста різко підвищився рівень цукру, що спричинило критичні порушення кровообігу в нижній кінцівці”, – написав Глагола.

        За даними журналіста, наразі Степан Гіга перебуває в комі, його стан лікарі оцінюють як вкрай тяжкий.

        Наразі офіційні представники артиста цю інформацію не коментують.

        Нагадаємо, гастрольний графік 66-річного співака Степана Гіги було скасовано на невизначений період. через різке погіршення самопочуття артиста. Команда виконавця повідомляла, що стан Гіги залишається важким, але стабільним.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини