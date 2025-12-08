Уряд спростив бронювання працівників ОПК: тепер можна бронювати фахівців на 45 днів для усунення порушень обліку

Кабінет Міністрів ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних, які спрямовані на захист кадрового потенціалу підприємств оборонно-промислового комплексу та критично важливих компаній.

Мінекономіки повідомляє, що сьогодні уряд затвердив низку змін до Порядку бронювання військовозобов’язаних, які повинні допомогти підприємствам оборонно-промислового комплексу (ОПК) стабільно працювати та зберігати ключових фахівців.

Одне з ключових нововведень — можливість бронювання працівників підприємств ОПК на 45 календарних днів. Цей строк відповідає періоду, протягом якого працівник усуває порушення правил військового обліку. Механізм дозволяє компаніям не втрачати кадри через формальні процедури та гарантує безперервність виробничих процесів.

Також Кабмін скасував 72-годинний строк для перевірки списків на бронювання для підприємств, які мають статус критично важливих. Це пришвидшує ухвалення рішень і дозволяє оперативніше захищати персонал, забезпечуючи стабільну роботу таких компаній.

Заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Кіндратів підкреслив, що бізнес давно очікував на ці зміни. «Ми продовжуємо вдосконалювати механізм бронювання, щоб підприємства, особливо в оборонно-промисловому комплексі, могли стабільно працювати й утримувати свої команди», — заявив він.

Нововведення почнуть діяти з моменту офіційного опублікування постанови. Це дозволяє підприємствам ОПК та іншим критично важливим компаніям одразу переходити на оновлений механізм і використовувати розширені можливості для захисту своїх працівників.