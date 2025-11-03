        Суспільство

        Зеленський підписав закон про бронювання чоловіків попри проблеми з військовим обліком: деталі

        Галина Шподарева
        3 Листопада 2025 11:59
        Працівник критичного підприємства / Фото ілюстративне: ДТЕК

        Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4630-IX, який дозволяє бронювати працівників підприємств ОПК навіть за наявності проблем із військовим обліком. Таке бронювання діятиме лише один раз на рік.

        Документ опубліковано на сайт Верховної Ради.

        Головне нововведенні – можливість бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу, навіть якщо у них є порушення або проблеми з військовим обліком.

        Ініціаторами законопроєкту стали Давид Арахамія, Олександр Завітневич, Олександр Федієнко, Мандзій Сергій, Федір Веніславський та низка інших нардепів.

        Що передбачає новий закон:

        • бронювання здійснюється лише один раз на рік і не звільняє працівника від відповідальності за порушення;
        • для нових працівників підприємств ОПК встановлюється максимальний строк випробування – 45 днів;
        • роботодавець отримує право звільнити співробітника, якщо той не усунув порушення військового обліку у визначений термін.

        Документ розширює можливості бронювання для військовозобов’язаних, які працюють на критично важливих підприємствах, в установах та організаціях.

        Це стосується осіб, які:

        • не мають належним чином оформлених військово-облікових документів;
        • взагалі не перебувають на військовому обліку;
        • не уточнили свої персональні дані;
        • перебувають у розшуку через порушення правил військового обліку або законодавства про оборону та мобілізацію.

        Таких співробітників можна забронювати незалежно від кількості вже заброньованих працівників у цій установі. Строк бронювання – до 45 календарних днів із моменту укладення трудового договору. Надається воно не частіше ніж раз на рік.


