Зеленський підписав закон про бронювання чоловіків попри проблеми з військовим обліком: деталі

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4630-IX, який дозволяє бронювати працівників підприємств ОПК навіть за наявності проблем із військовим обліком. Таке бронювання діятиме лише один раз на рік.

Документ опубліковано на сайт Верховної Ради.

Головне нововведенні – можливість бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу, навіть якщо у них є порушення або проблеми з військовим обліком.

Реклама

Реклама

Ініціаторами законопроєкту стали Давид Арахамія, Олександр Завітневич, Олександр Федієнко, Мандзій Сергій, Федір Веніславський та низка інших нардепів.

Що передбачає новий закон:

бронювання здійснюється лише один раз на рік і не звільняє працівника від відповідальності за порушення;

для нових працівників підприємств ОПК встановлюється максимальний строк випробування – 45 днів;

роботодавець отримує право звільнити співробітника, якщо той не усунув порушення військового обліку у визначений термін.

Документ розширює можливості бронювання для військовозобов’язаних, які працюють на критично важливих підприємствах, в установах та організаціях.

Це стосується осіб, які:

не мають належним чином оформлених військово-облікових документів;

взагалі не перебувають на військовому обліку;

не уточнили свої персональні дані;

перебувають у розшуку через порушення правил військового обліку або законодавства про оборону та мобілізацію.

Таких співробітників можна забронювати незалежно від кількості вже заброньованих працівників у цій установі. Строк бронювання – до 45 календарних днів із моменту укладення трудового договору. Надається воно не частіше ніж раз на рік.