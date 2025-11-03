Зеленський підписав закон про бронювання чоловіків попри проблеми з військовим обліком: деталі

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4630-IX, який дозволяє бронювати працівників підприємств ОПК навіть за наявності проблем із військовим обліком. Таке бронювання діятиме лише один раз на рік.
Документ опубліковано на сайт Верховної Ради.
Головне нововведенні – можливість бронювання працівників підприємств оборонно-промислового комплексу, навіть якщо у них є порушення або проблеми з військовим обліком.
Ініціаторами законопроєкту стали Давид Арахамія, Олександр Завітневич, Олександр Федієнко, Мандзій Сергій, Федір Веніславський та низка інших нардепів.
Що передбачає новий закон:
- бронювання здійснюється лише один раз на рік і не звільняє працівника від відповідальності за порушення;
- для нових працівників підприємств ОПК встановлюється максимальний строк випробування – 45 днів;
- роботодавець отримує право звільнити співробітника, якщо той не усунув порушення військового обліку у визначений термін.
Документ розширює можливості бронювання для військовозобов’язаних, які працюють на критично важливих підприємствах, в установах та організаціях.
Це стосується осіб, які:
- не мають належним чином оформлених військово-облікових документів;
- взагалі не перебувають на військовому обліку;
- не уточнили свої персональні дані;
- перебувають у розшуку через порушення правил військового обліку або законодавства про оборону та мобілізацію.
Таких співробітників можна забронювати незалежно від кількості вже заброньованих працівників у цій установі. Строк бронювання – до 45 календарних днів із моменту укладення трудового договору. Надається воно не частіше ніж раз на рік.