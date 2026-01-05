Росія вдарила по медичному закладу в Києві: одна людина загинула

Уночі 5 січня російські війська здійснили чергову атаку на Київ. В Оболонському районі внаслідок влучання в будівлю медзакладу загинула одна людина, є постраждалі.

Влучання в будівлю лікарні на Оболоні / Фото: ДСНС

Як повідомили в ДСНС, в Оболонському районі зафіксовано влучання у чотирьохповерхову будівлю медичного закладу на рівні другого поверху, де працювало стаціонарне відділення. Пожежу ліквідували, під час обстеження приміщень рятувальники виявили тіло загиблої людини.

За даними начальника Київської ОВА Тимура Ткаченка, після атаки проводилася евакуація людей із пошкодженої будівлі. Станом на ранок відомо про загибель однієї людини, кількість постраждалих зросла до двох осіб, ще одна людина отримала допомогу на місці. Загалом евакуйовано 25 осіб.

