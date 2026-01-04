Валерій Вавринюк тимчасово виконуватиме обов’язки голови ДПСУ – указ

Президент України підписав Указ про тимчасове виконання обовʼязків Голови Державної прикордонної служби України.

“Першому заступнику Голови Державної прикордонної служби України ВАВРИНЮКУ Валерію Павловичу тимчасово виконувати обовʼязки Голови Державної прикордонної служби України”, – йдеться у тексті Указу.

Зеленський також провів сьогодні співбесіди з кандидатами на посади голів обласних адміністрацій.

“Вдячний кожному, хто готовий брати на себе відповідальність за ситуацію в регіоні і служити нашій державі та людям. Найближчим часом будуть призначення: Вінниччина, Дніпровщина, Полтавщина, Тернопільщина та Чернівецька область”, написав він у Telegram.

Прізвища нових очільників будуть названі по завершенню формальних процедур із підготовки призначень.

“Ключове – посилення місцевого самоврядування, стійкості громад та можливостей регіонів захищати життя й допомагати громадам, які цього потребують. Кожна наша область, усі наші міста і громади мають бути пліч-о-пліч у захисті всієї України”, – підкреслив Зеленський.