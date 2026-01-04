Трамп після нальоту на Венесуелу роздає погрози направо і наліво

Тимчасовий президент Венесуели Делсі Родрігес «заплатить дуже високу ціну», якщо відмовиться від співпраці з США, заявив Дональд Трамп.

«Якщо вона не вчинить правильно, їй доведеться заплатити дуже високу ціну, ймовірно, навіть більшу, ніж Мадуро», — сказав президент США в телефонному інтерв’ю The Atlantic.

Як зазначає видання, Трамп у своїй недвозначній погрозі дав чітко зрозуміти, що не потерпить «зухвалої відмови» Родрігес від співпраці.

У цьому ж інтерв’ю президент додав, що США в оборонних цілях потрібен контроль над Гренландією.

Раніше в бесіді з The New York Post американський лідер заявив, що військова присутність США у Венесуелі не буде потрібна, якщо Родрігес «буде робити те, що ми хочемо».

Телеканалу Fox News Трамп заявив, що Мексикою керують наркокартелі і з країною потрібно щось робити.

На уточнювальне запитання журналістів, чи можна сприймати спецоперацію у Венесуелі як своєрідне попередження для президента Мексики Клаудії Шейнбаум, Трамп відповів:

«Вона (президент Мексики Клаудія Штейнбаум) хороша жінка, але Мексикою керує не вона. Мексикою керують картелі. Тому з Мексикою потрібно щось робити».

Відзначимо також, що дружина заступника глави адміністрації Білого дому Стівена Міллера опублікувала в соціальній мережі X карту Гренландії, пофарбовану в кольори прапора США. При цьому Кеті Міллер додала до публікації напис «Скоро».

Раніше сам президент США Дональд Трамп заявляв про намір анексувати Гренландію.

Президент США Дональд Трамп виступає під час прес-конференції після удару США по Венесуелі, 3 січня 2026 року / Фото Reuters