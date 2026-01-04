Укрзалізниця тимчасово відтермінувала відкриття продажу квитків на окремі рейси

Продаж квитків на деякі залізничні рейси після 21 січня відкриється лише після коригування графіку руху поїздів. Про це повідомила Укрзалізниця.

Як пояснили в компанії, необхідність змін пов’язана з ускладненим рухом на Фастівській ділянці, яка нещодавно зазнала ворожого ураження, а також із коригуванням маршрутів з міркувань безпеки. Наразі триває внесення змін до розкладу руху поїздів.

Оновлені графіки планують підготувати до кінця доби 7 січня. Відповідно, продаж квитків буде відкрито зранку 8 січня: на внутрішні рейси з 08:00, на міжнародні – з 09:00. За скоригованими розкладами поїзди курсуватимуть з 22 січня.

Реклама

Реклама

В Укрзалізниці також попередили, що до цього часу можливі затримки поїздів у межах 1-2 годин, залежно від інтенсивності руху на Фастівській ділянці. У компанії подякували пасажирам за підтримку та розуміння, зазначивши, що всі звернення читають і цінують.