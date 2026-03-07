        Події

        Через масовану атаку РФ частина поїздів Укрзалізниці змінює маршрути

        Ілюстративне фото / Фото Укрзалізниця
        Через масовану російську атаку та пошкодження залізничної інфраструктури низка поїздів Укрзалізниці змінює маршрути на Рівненщині, Вінниччині та Житомирщині. Про це повідомили в Укрзалізниці.

        Через це можливі затримки в дорозі, за якими пасажири можуть стежити на сервісі uz-vezemo. На знеструмлених ділянках уже працюють резервні тепловози, а огляд і ремонт пошкодженої інфраструктури розпочато.

        В Укрзалізниці зазначили, що протягом ночі моніторинговим групам вдалося убезпечити десятки пасажирських поїздів від понад сотні дронів та ракет.

        Компанія перепросила за вимушені зупинки та кілька нічних евакуацій, наголосивши, що завдяки злагодженій роботі залізничників і діям Сил оборони вдалося уникнути найгіршого.

        Укрзалізниця підкреслила, що попри атаки рух поїздів продовжується.


