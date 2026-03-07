        Події

        Сили оборони знешкодили 19 ракет та 453 ворожих БПЛА

        Віктор Алєксєєв
        7 Березня 2026 09:27
        читать на русском →
        Поліцейські збирають докази та документують воєнний злочин російських окупантів у Харкові. 7 березня 2026 / Фото Нацполіція
        Поліцейські збирають докази та документують воєнний злочин російських окупантів у Харкові. 7 березня 2026 / Фото Нацполіція

        У ніч на 07 березня (з 18:00 06 березня) противник завдав комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет наземного та морського базування.

        Про це йдеться у повідомленні Командування Повітряних Сил ЗСУ.

        Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 509 засобів повітряного нападу:

        Реклама
        Реклама

        • 2 гіперзвукові ракети “Циркон”;
        • 13 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;
        • 14 крилатих ракет “Калібр”;
        • 480 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів, близько 290 із них – “шахеди”.

        Основні напрямки удару – Київ, Харків, Житомирщина, Хмельниччина та Чернівецька область.

        “За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 472 цілі – 19 ракет та 453 безпілотники різних типів:

        • 8 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;
        • 11 крилатих ракет “Калібр”;
        • 453 ворожих БпЛА різних типів.

        Зафіксовано влучання 9 ракет та 26 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на п’яти локаціях”, – йдеться у повідомленні.

        Інформація щодо однієї ворожої ракети уточнюється.

        Внаслідок чергової російської терористичної атаки є загиблі та постраждалі у місті Харків.

        Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини