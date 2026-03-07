Сили оборони знешкодили 19 ракет та 453 ворожих БПЛА

У ніч на 07 березня (з 18:00 06 березня) противник завдав комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет наземного та морського базування.

Про це йдеться у повідомленні Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 509 засобів повітряного нападу:

2 гіперзвукові ракети “Циркон”;

13 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

14 крилатих ракет “Калібр”;

480 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотники інших типів, близько 290 із них – “шахеди”.

Основні напрямки удару – Київ, Харків, Житомирщина, Хмельниччина та Чернівецька область.

“За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 472 цілі – 19 ракет та 453 безпілотники різних типів:

8 балістичних ракет Іскандер-М/С-400;

11 крилатих ракет “Калібр”;

453 ворожих БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 9 ракет та 26 ударних БпЛА на 22 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на п’яти локаціях”, – йдеться у повідомленні.

Інформація щодо однієї ворожої ракети уточнюється.

Внаслідок чергової російської терористичної атаки є загиблі та постраждалі у місті Харків.

Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.