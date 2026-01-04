        Події

        В Україні 5 січня очікуються опади на півдні та ожеледиця на дорогах

        Віктор Алєксєєв
        4 Січня 2026 20:22
        Львів. Січень 2026 / Фото з Facebook Tatiana Seredovych
        За прогнозом синоптиків, у неділю, 5 січня, в країні переважатиме хмарна погода. У південних областях, вночі також у більшості центральних та східних регіонів, а вдень і на південному заході України прогнозують сніг та дощ. На решті території істотних опадів не очікується.

        Про це повідомляє Укргідрометцентр.

        На дорогах, за винятком півдня, місцями можлива ожеледиця. Вітер західний з переходом на східний, 5-10 м/с, у Криму та Приазов’ї вночі подекуди пориви до 15-20 м/с.

        Температура повітря вночі становитиме 6-11 градусів морозу, на півночі Лівобережжя до 14 градусів морозу. Вдень очікується 1-6 градусів морозу. На півдні та південному сході країни вночі температура коливатиметься від 3 градусів тепла до 2 морозу, вдень – 4-9 градусів тепла.

        У Київській області та Києві 5 січня буде хмарно, без опадів. По області на дорогах місцями збережеться ожеледиця. Вітер західний з переходом на східний, 5-10 м/с.

        Температура в Київській області вночі очікується в межах 6-11 градусів морозу, вдень – 1-6 градусів морозу. У столиці вночі прогнозують 8-10 градусів морозу, вдень – 3-5 градусів морозу.


