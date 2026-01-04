Зеленський заявив, що Україна готується до двох варіантів подальшого розвитку подій

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що держава готується як до посилення дипломатичного тиску для завершення війни, так і до подальшої активної оборони, якщо цього тиску виявиться недостатньо. Про це він заявив у зверненні, опублікованому в соціальних мережах.

За словами президента, наступного тижня відбудуться дипломатичні зустрічі в Європі, які мають стати додатковим внеском у захист України та наближення завершення війни. Зеленський наголосив, що Україна прагне миру, однак не віддасть власної сили й буде готовою до будь-якого сценарію розвитку подій.

У зверненні також йшлося про внутрішні кадрові зміни. Президент повідомив, що провів співбесіди з кандидатами на посади керівників обласних адміністрацій у Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській, Тернопільській та Чернівецькій областях. Він підкреслив, що регіонам потрібні сильні очільники, здатні підтримувати громади та допомагати іншим областям, які цього потребують. Прізвища нових керівників будуть оголошені після початку формальних процедур призначення, а вже наступного тижня адміністрації мають отримати відповідних очільників.

Окремо Зеленський повідомив про підготовку засідання Кабінету Міністрів та обговорення змін у роботі Державної прикордонної служби України разом із міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком. Він наголосив, що зміни в державі мають тривати й надалі, щоб посилювати українську стійкість.