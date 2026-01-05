Трамп заявив, що не вірить у удар України по резиденції Путіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вірить у твердження Росії про нібито удар України по резиденції Володимира Путіна. За його словами, інцидент, про який заявляє Москва, не мав стосунку до резиденції президента РФ.

Про це Reuters повідомляє з посиланням на заяву Дональда Трампа журналістам на борту літака Air Force One. Трамп наголосив, що, хоча поблизу справді щось сталося, це «не мало нічого спільного з цим».

Раніше Москва звинуватила Київ у спробі завдати удару по резиденції Володимира Путіна в Новгородській області за допомогою 91 далекобійного ударного дрона та заявила, що перегляне свою переговорну позицію у перемовинах зі США щодо завершення війни в Україні.

Водночас Україна та західні країни поставили під сумнів російську версію подій щодо нібито спроби атаки.