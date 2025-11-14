У Раді хочуть тимчасово заборонити виїзд українцям із “пільговим бронюванням”: деталі

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №14210, який пропонує розширити перелік підстав для тимчасового обмеження виїзду громадян України за кордон. Ініціатива стосується насамперед порушників військового обліку, які не оновили вчасно свої дані, але при нагоді зможуть отримати пільгове бронювання після ухвалення парламентом проєкту закону 13335.

Про це повідомила народна депутатка Ірина Фріз.

Законопроєктом щодо внесення змін до статті 6 Закону України “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України” пропонується запровадити тимчасове обмеження на виїзд за кордон під час воєнного стану та мобілізації лише для тих осіб, які порушили правила військового обліку та отримали пільгове бронювання на 45 днів для усунення порушення. Після виправлення порушень і за наявності бронювання такі особи зможуть виїхати за кордон, однак наразі для них не визначені чіткі запобіжники.

Реклама

Реклама

При цьому працівники, заброньовані за стандартною процедурою, і надалі матимуть право на виїзд за кордон, укладення міжнародних контрактів, доставку гуманітарної допомоги та інші форми міжнародної діяльності, які гарантуються державою під час дії бронювання.

Фріз нагадала, що Міністерство оборони раніше виступало проти механізму пільгового бронювання для порушників військового обліку, але парламентська більшість не підтримала ці застереження. На думку нардепки, це створює ризик появи нової “схеми”.

Водночас законопроєкт не пропонує скасування пільгового бронювання для порушників чи повного обмеження права на виїзд для працівників критичних підприємств, які не порушували закон. Його мета — гарантувати, що бронювання не стане способом легалізувати виїзд за кордон під виглядом відряджень або відпусток.

“Бронювання не може бути інструментом для втечі з країни — це чітка позиція”, — підкреслила нардепка.