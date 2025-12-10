Деякі працівники критичних підприємств можуть втратити бронювання: кого це стосується (документ)

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, якою змінюється порядок бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного часу. Документ передбачає анулювання відстрочок від призову для частини працівників підприємств і організацій.

Відповідну постанову Кабміну оприлюднив нардеп Олександр Федієнко.

Уряд ухвалив постанову №1608 від 8 грудня 2025 року, яка вносить зміни до чинного порядку реалізації Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”. Документ коригує процедури бронювання військовозобов’язаних та уточнює умови, за яких відстрочки більше не діятимуть.

Реклама

Реклама

Відповідно до постанови, до 1 лютого 2026 року застосовуватиметься новий порядок урахування переліку підприємств та установ, що визначені критично важливими для функціонування економіки, забезпечення життєдіяльності населення або потреб сектору оборони. У цьому періоді пропозиції до бронювання формуватимуться без урахування строків, передбачених пунктом 29 Порядку бронювання військовозобов’язаних.

Ключовою зміною стало скасування відстрочки від призову для працівників підприємств, установ і організацій, які визначені критично важливими, якщо вони не відповідають вимогам законодавства або не включені до спеціального військового обліку згідно з оновленим порядком. Постанова також зобов’язує Пенсійний фонд і Міністерство оборони забезпечити електронну взаємодію між відповідними реєстрами для уточнення даних про військовозобов’язаних.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що на тлі активного наступу російських військ Україна має посилювати обороноздатність, зокрема шляхом покращення мобілізації, підготовки та умов служби. За словами головкома, основний акцент зусиль ЗСУ спрямований не лише на техніку, а насамперед на людей — на якісну мобілізацію, рекрутинг, укладання нових контрактів та підготовку.