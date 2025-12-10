Суд змінив запобіжний захід співробітнику НАБУ Гусарову: підозрюваного у передачі даних РФ відправили під домашній арешт

Шевченківський районний суд Києва змінив запобіжний захід співробітнику НАБУ Віктору Гусарову, якого підозрюють у передачі секретної інформації спецслужбам РФ. Замість тримання під вартою його відправили під домашній арешт до 21 січня 2026 року.

Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення змінити запобіжний захід працівнику Національного антикорупційного бюро Віктору Гусарову, підозрюваному у передачі даних з обмеженим доступом російським спецслужбам. Як повідомила Суспільному адвокатка Олена Сторожук, відтепер Гусаров перебуватиме під домашнім арештом щонайменше до 21 січня 2026 року.

До цього часу підозрюваний утримувався під вартою.

За даними слідства, Гусарова затримали 21 липня під час масштабних обшуків у приміщеннях НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Правоохоронці вважають, що він причетний до більш ніж 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом.

Одержувачем цих даних, за версією слідства, був резидент ФСБ РФ Дмитро Іванцов. Гусарову інкримінують злочини, за які передбачено до 15 років позбавлення волі.