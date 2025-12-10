Bloomberg: SpaceX Ілона Маска готує найбільше розміщення акцій в історії, оцінка може сягнути $1,5 трлн

SpaceX просувається до проведення первинного публічного розміщення акцій, яке може стати найбільшим за всю історію. За даними Bloomberg, компанія планує залучити понад $30 млрд і орієнтується на оцінку близько $1,5 трлн.

Компанія SpaceX, яку очолює Ілон Маск, працює над підготовкою до первинного публічного розміщення акцій, що може стати рекордним за обсягом залученого капіталу. Як повідомляє Bloomberg, SpaceX планує під час IPO залучити понад $30 млрд, а уся компанія може бути оцінена приблизно у $1,5 трлн — майже на рівні ринкової вартості Saudi Aramco під час її рекордного лістингу у 2019 році.

За даними видання, менеджмент SpaceX та консультанти розглядають можливість проведення IPO у період з середини до кінця 2026 року, хоча терміни можуть змінюватися залежно від ринкової ситуації. Один зі співрозмовників додав, що процес може зміститися на 2027 рік.

На тлі новин про можливе IPO акції інших космічних компаній зросли: EchoStar піднімалися більш ніж на 12%, а Rocket Lab — до 4,3%.

У п’ятницю Bloomberg та інші медіа повідомляли, що SpaceX розглядає можливість виходу на біржу вже наприкінці наступного року. За інформацією джерел, Маск та рада директорів прискорили підготовку — від планування витрат до найму ключових спеціалістів — після того, як компанія узгодила новий раунд внутрішнього продажу акцій.

Швидкий рух SpaceX до публічного ринку частково зумовлений успіхом Starlink — швидкозростаючого бізнесу супутникового інтернету, включно з перспективами прямого мобільного підключення, а також розвитком ракети Starship для польотів на Місяць і Марс.

За оцінками джерел Bloomberg, компанія очікує отримати близько $15 млрд виручки у 2025 році та від $22 млрд до $24 млрд у 2026 році, більша частина яких припаде на Starlink.

Декілька співрозмовників також повідомили, що частину коштів від IPO SpaceX планує спрямувати на створення космічних дата-центрів та закупівлю чипів для їх роботи — ідею, про яку Маск говорив нещодавно на заході Baron Capital.

У нинішньому раунді продажу акцій SpaceX встановила орієнтовну ціну близько $420 за акцію, що підвищує оцінку компанії понад $800 млрд. Співробітникам дозволено продати акції на суму близько $2 млрд, а сама компанія викупить частину паперів.

Стратегія оцінки має на меті зафіксувати «справедливу ринкову вартість» перед IPO. Маск у дописі 6 грудня у X зазначив, що SpaceX «впродовж багатьох років є компанією з позитивним грошовим потоком та двічі на рік проводить викуп акцій для забезпечення ліквідності».

Він також підтвердив, що зростання оцінки компанії пов’язане з прогресом Starship, Starlink та отриманням глобального спектра для прямого підключення смартфонів.

У матеріалі згадують, що керівництво SpaceX неодноразово розглядало можливість виокремлення Starlink у публічну компанію. Проте Маск висловлював сумніви щодо термінів, а фінансовий директор SpaceX Брент Джонсен у 2024 році зазначив, що такий сценарій можливий лише «в наступні роки».

Серед найбільших інвесторів SpaceX — Founders Fund Пітера Тіля, 137 Ventures, Valor Equity Partners, Fidelity та Google.

Bloomberg зазначає: якщо компанія продаватиме навіть 5% акцій за оцінки $1,5 трлн, обсяг розміщення перевищить $40 млрд — значно більше за рекордне IPO Saudi Aramco у 2019 році, яке становило близько $29 млрд.