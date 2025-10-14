CNN: SpaceX досягла вражаючого успіху, але питання залишаються

SpaceX провела чергове випробування ракети Starship, яке стало справжнім тріумфом для версії корабля під назвою V2 (Version 2), пише CNN.

У компанії повідомили, що під час сьогоднішнього польоту «було досягнуто всі основні цілі тестування, отримано цінні дані для підготовки наступного покоління Starship і Super Heavy».

Після трьох вибухів під час польотів на початку року, ракета цього разу виконала всі заплановані завдання: зокрема, розгорнула макети супутників і успішно повторно запустила двигун у космосі — маневр, який раніше вдався лише під час першого повністю успішного тесту в серпні.

Реклама

Реклама

Втім, попереду ще багато роботи. SpaceX має довести готовність системи до запуску реальних супутників, а згодом — до висадки астронавтів NASA на Місяць. Для цього необхідно провести низку складніших випробувань нової версії — Starship Version 3, що буде масштабнішою і потужнішою.

«Тепер увага зосереджена на наступному поколінні Starship і Super Heavy, кілька зразків яких уже перебувають у складанні. Ця версія буде використовуватися для перших орбітальних польотів, запуску корисного навантаження, перекачування палива та інших місій», — зазначили в SpaceX.

Одним із головних викликів для компанії стане відпрацювання технології дозаправки ракети на орбіті — без неї Starship не зможе долетіти до Місяця. Такий маневр ще ніколи не здійснювався в історії космонавтики.