SpaceX Маска з десятої спроби запустила Starship: корабель витримав повернення в атмосферу

26 серпня компанія Ілона Маска SpaceX здійснила десятий тестовий запуск космічного корабля Starship із бази Starbase в Південному Техасі. Запуск відбувся за допомогою найпотужнішої у світі ракети-носія Super Heavy.

Про це повідомляє The Guardian.

Цього разу 123-метрова система Starship випробувала нові теплозахисні плитки, систему розгортання супутників та інші вдосконалення.

Перший ступінь Super Heavy відокремився та приводнився в Мексиканській затоці, а сам Starship вийшов у космос, після чого здійснив посадку в Індійському океані.

Під час польоту апарат витримав екстремальні температури, на яких у попередніх тестах зазнавав руйнувань.

Нагадаємо, у січні 2025 року під час сьомого тестового запуску корабель SpaceX Starship вибухнув. У квітні 2023 року після невдалого запуску надважкої ракети-носія Starship статки Ілон Маска скоротилися майже на 13 млрд доларів. За словами Маска, SpaceX планує запустити близько п’яти безпілотних місій Starship на Марс протягом двох років.