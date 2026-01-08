На Київщини п’яна водійка влаштувала ДТП з постраждалими

7 січня о 22:00 години у місті Бровари Київської області сталася аварія за участю автомобілів Kia та BMW. Постраждали двоє людей.

Про це повідомили в ГУНП в Київській області.

Встановлено, що 40-річна водійка Kia, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, не надала перевагу в русі та здійснила виїзд на проїзну частину з прибудинкової території, де в цей час по головній дорозі рухався автомобіль BMW.

Внаслідок ДТП 47-річна пасажирка та водійка автомобіля Kia дістали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння (ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України).