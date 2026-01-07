7 січня над Землею з’явиться “Віфлеємська зірка”: унікальний парад планет

7 січня 2026 року на небі можна буде спостерігати рідкісне астрономічне явище — парад планет, який утворить ромбоподібну фігуру, схожу на Віфлеємську зірку. За оцінками науковців, наступного разу подібна конфігурація можлива лише у 2235 році.

Як повідомляють астрономічні джерела, у цей день у відносній близькості на небесній сфері опиняться Меркурій, Венера та Марс. Разом із Сонцем вони сформують компактну геометричну конфігурацію, яка візуально нагадуватиме ромб — саме так традиційно зображують Віфлеємську зірку.

Фахівці пояснюють, що йдеться не про ідеальне вирівнювання планет в одну лінію, а про їхнє зближення з точки зору земного спостерігача. Такі явища відомі як паради планет і трапляються нерегулярно, однак конфігурація саме з такою формою є вкрай рідкісною.

За попередніми розрахунками, подібне поєднання планет, яке створює ромбоподібну фігуру на небі, може повторитися лише в червні 2235 року. Астрономи зазначають, що спостереження явища залежатиме від погодних умов та рівня світлового забруднення, а найкраще його буде видно на світанку.