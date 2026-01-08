У Кривому Розі розбирають завали на місці російського ракетного удару: відомо вже про 17 постраждалих

Увечері 8 січня росіяни здійснили комбіновану ракетно-дронову атаку на Кривий Ріг. Дві балістичні ракети “Іскандер-М” влучили у сектор житлової забудови.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Кількість постраждалих внаслідок обстрілу зросла до 17, серед них троє дітей та вісім жінок. У лікарнях міста зараз перебуває 15 поранених. Один чоловік у тяжкому стані, ще один – у вкрай тяжкому стані. Інші у стані середньої тяжкості.

Реклама

Реклама

Триває аварійно-рятувальна операція. Пошкоджено 29 багатоповерхових будинків, з них із десяток – дуже серйозно, один із будинків фактично зруйнований. Також пошкоджено близько десяти об’єктів бізнесу та автомобілі. Окрім житлової забудови уражений об’єкт інфраструктури.

“115 823 абонентів відключено від електрики, при тому, що пів години тому було відключено 161 тисячу – 45 177 переключили на інші лінії”, – зазначив Вілкул.