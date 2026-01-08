        Події

        Кількість постраждалих у Кривому Розі збільшилася до 13 людей

        Галина Шподарева
        8 Січня 2026 20:08
        Пошкоджений ракетою будинок у Кривому Розі / Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
        Увечері 8 січня військові РФ завдали удару по Кривому Рогу двома балістичними ракетами “Іскандер-М”. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, є постраждалі.

        Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

        Станом на 19:00 відомо про 12 поранених, серед них дитина. Пошкоджено житлові будинки, транспортні засоби.

        Як уточнила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, кількість постраждалих вже збільшилася до 13 людей.

        Зараз триває рятувальна операція, залучені всі необхідні служби. Розпочато кримінальне провадження за фактом воєнного злочину (ст. 438 КК України).

        Наслідки удару по Кривому Рогу / Фото: Юлія Свириденко

