Кількість постраждалих у Кривому Розі збільшилася до 13 людей

Росія може завдати масованого удару: Зеленський закликав реагувати на повітряні тривоги сьогодні вночі

Як уточнила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, кількість постраждалих вже збільшилася до 13 людей.

Станом на 19:00 відомо про 12 поранених, серед них дитина. Пошкоджено житлові будинки, транспортні засоби.

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі .