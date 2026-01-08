Кількість постраждалих у Кривому Розі збільшилася до 13 людей

Увечері 8 січня військові РФ завдали удару по Кривому Рогу двома балістичними ракетами “Іскандер-М”. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, є постраждалі.
Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.
Станом на 19:00 відомо про 12 поранених, серед них дитина. Пошкоджено житлові будинки, транспортні засоби.
Як уточнила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, кількість постраждалих вже збільшилася до 13 людей.
Зараз триває рятувальна операція, залучені всі необхідні служби. Розпочато кримінальне провадження за фактом воєнного злочину (ст. 438 КК України).