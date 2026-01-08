        Події

        У Кривому Розі російська ракета вбила жінку, число постраждалих зросло до 23 людей

        Галина Шподарева
        8 Січня 2026 23:19
        У результаті ракетного удару по Кривому Рогу загинула жінка, 23 людини постраждали / Фото: Нацполіція
        У результаті ракетного удару по Кривому Рогу загинула жінка, 23 людини постраждали / Фото: Нацполіція

        8 січня росіяни завдали удару по Кривому Рогу балістичними ракетами та безпілотниками. Внаслідок атаки загинула жінка, постраждали десятки людей.

        Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

        Кількість постраждалих зросла до 23 осіб, серед них один чоловік у вкрай тяжкому стані, один – у тяжкому. За даними ДСНС, серед постраждалих – шестеро дітей.

        Реклама
        Реклама

        Унаслідок ракетного удару пошкоджено 29 багатоквартирних будинків, 21 автомобіль та адміністративну будівлю.

        Наразі на місці російського удару тривають аварійно рятувальні роботи. Для прийому звернень громадян розгорнуто поліцейський мобільний пункт.

        Вдалося відновити електропостачання 83 474 споживачам. Залишаються знеструмленими 77 526 осель, роботи тривають.

        Зруйнований російською ракетою будинок у Кривому Розі / Фото: Нацполіція

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини