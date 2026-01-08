У Кривому Розі російська ракета вбила жінку, число постраждалих зросло до 23 людей

8 січня росіяни завдали удару по Кривому Рогу балістичними ракетами та безпілотниками. Внаслідок атаки загинула жінка, постраждали десятки людей.
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Кількість постраждалих зросла до 23 осіб, серед них один чоловік у вкрай тяжкому стані, один – у тяжкому. За даними ДСНС, серед постраждалих – шестеро дітей.
Унаслідок ракетного удару пошкоджено 29 багатоквартирних будинків, 21 автомобіль та адміністративну будівлю.
Наразі на місці російського удару тривають аварійно рятувальні роботи. Для прийому звернень громадян розгорнуто поліцейський мобільний пункт.
Вдалося відновити електропостачання 83 474 споживачам. Залишаються знеструмленими 77 526 осель, роботи тривають.