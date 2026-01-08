У Кривому Розі російська ракета вбила жінку, число постраждалих зросло до 23 людей

Через негоду в Україні продовжать канікули або переведуть навчальні заклади на дистанційку до 19 січня

ССО показали удари по нафтобазі та складу з боєприпасами росіян

У Кривому Розі розбирають завали на місці російського ракетного удару: відомо вже про 17 постраждалих

Кількість постраждалих зросла до 23 осіб, серед них один чоловік у вкрай тяжкому стані, один – у тяжкому. За даними ДСНС, серед постраждалих – шестеро дітей.