Суд збільшив розмір застави нардепці Скороход та скасував обов’язок носити електронний браслет

8 січня Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на рішення ВАКС про застосування запобіжного заходу до народної депутатки України, яку викрили на підбуренні до надання 250 тис. доларів за застосування санкцій РНБО до компанії-конкурентки.

Про це повідомили в САП.

Імені підозрюваної правоохоронці не називають – судячи з обставин справи, йдеться про народну депутатку Анну Скороход.

За даними САП, суд збільшив розмір застави з 3 млн 28 тис. грн до 4 млн грн.

Разом з цим АП ВАКС за апеляційною скаргою сторони захисту змінила процесуальні обов’язки, покладені на підозрювану, а саме скасувала обов’язок носити електронний засіб контролю.

В іншій частині колегія суддів АП ВАКС залишила без змін ухвалу слідчого судді ВАКС. Ухвала АП ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 5 грудня НАБУ оголосило підозру народній депутатці, яка, за даними слідства, очолювала злочинну групу, учасники якої запропонували бізнесмену за 250 тисяч доларів організувати накладення санкцій РНБО на компанію-конкурента. Підозру за статтею Кримінального кодексу “Пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди службовій особі” також оголосили помічнику і спільнику депутатки. 9 грудня ВАКС обрав запобіжний захід народній депутатці Анні Скороход у вигляді застави 3 мільйони 28 тисяч гривень.