Axios: США чекають від Путіна відповіді щодо мирного плану

Радники президента Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер напередодні, 7 січня, зустрілися у Парижі з російським посланцем Кирилом Дмитрієвим для обговорення американського плану миру в Україні.

Про це пише Axios з посиланням на власні джерела.

Після досягнення домовленості з Україною майже за всіма аспектами мирного плану Дональда Трампа Білий дім хоче отримати чітку відповідь від президента Росії Володимира Путіна щодо цієї пропозиції.

Поки що Путін не демонстрував жодних публічних ознак готовності погодитися або навіть серйозно розглянути угоду, яку США та Україна обговорюють.

У середу, 7 січня, російського посланця Кирила Дмитрієва помітили поблизу посольства США в Парижі. Зустріч відбулася після того, як Віткофф і Кушнер провели два дні переговорів із високопосадовцями України та Європи, зокрема з президентом Володимиром Зеленським і лідерами Великої Британії, Франції та Німеччини.

Ці переговори були зосереджені на двох головних спірних питаннях: гарантіях безпеки для України та можливих територіальних поступках України в східному регіоні Донбасу.

Зеленський у четвер заявив, що угода про гарантії безпеки між США та Україною “фактично готова до фіналізації на найвищому рівні” з Трампом.

“Були опрацьовані складні питання з базової рамки завершення війни, і українська сторона представила можливі варіанти фіналізації цього документа”, — сказав Зеленський.

Також український лідер заявив, що Україну поінформували про те, що США взаємодіятимуть із Росією щодо поточної пропозиції.

“Необхідно, щоб тиск на Росію продовжував зростати з тією ж інтенсивністю, з якою працюють наші переговорні команди”, — зазначив Зеленський.

Українські посадовці повідомили Axios, що існує можливість поїздки Зеленського до США наступного тижня для зустрічі з Трампом і фіналізації угоди про гарантії безпеки. Інший варіант — їхня зустріч під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.