У чотирьох областях — нові очільники: Зеленський підписав укази

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що підписав укази про призначення нових очільників Полтавської, Чернівецької, Вінницької та Дніпропетровської областей.
Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні 8 січня.
“Сьогодні вже підготовлені документи щодо нових очільників чотирьох областей. Я підписав ці укази. Найближчим часом керівники будуть представлені: Полтавщина, Чернівецька область, Вінницька та Дніпровщина”, — сказав Зеленський.
Згідно з оприлюдненими на сайті Президента України указами, головою Вінницької ОДА призначено Наталю Заболотну, Дніпровщину очолить Олександр Ганжа, Полтавщину — Віталій Дяківнич та Чернівеччину — Руслан Осипенко.
Президент підкреслив, що також погоджено кандидатуру на Тернопільську область, кадрові зміни тривають.