        Політика

        У чотирьох областях — нові очільники: Зеленський підписав укази

        Галина Шподарева
        8 Січня 2026 19:49
        читать на русском →
        Володимир Зеленський / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
        Володимир Зеленський / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

        Президент України Володимир Зеленський повідомив, що підписав укази про призначення нових очільників Полтавської, Чернівецької, Вінницької та Дніпропетровської областей.

        Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні 8 січня.

        “Сьогодні вже підготовлені документи щодо нових очільників чотирьох областей. Я підписав ці укази. Найближчим часом керівники будуть представлені: Полтавщина, Чернівецька область, Вінницька та Дніпровщина”, — сказав Зеленський.

        Реклама
        Реклама

        Згідно з оприлюдненими на сайті Президента України указами, головою Вінницької ОДА призначено Наталю Заболотну, Дніпровщину очолить Олександр Ганжа, Полтавщину — Віталій Дяківнич та Чернівеччину — Руслан Осипенко.

        Президент підкреслив, що також погоджено кандидатуру на Тернопільську область, кадрові зміни тривають.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини