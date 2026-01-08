У чотирьох областях — нові очільники: Зеленський підписав укази

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що підписав укази про призначення нових очільників Полтавської, Чернівецької, Вінницької та Дніпропетровської областей.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні 8 січня.

“Сьогодні вже підготовлені документи щодо нових очільників чотирьох областей. Я підписав ці укази. Найближчим часом керівники будуть представлені: Полтавщина, Чернівецька область, Вінницька та Дніпровщина”, — сказав Зеленський.

Згідно з оприлюдненими на сайті Президента України указами, головою Вінницької ОДА призначено Наталю Заболотну, Дніпровщину очолить Олександр Ганжа, Полтавщину — Віталій Дяківнич та Чернівеччину — Руслан Осипенко.

Президент підкреслив, що також погоджено кандидатуру на Тернопільську область, кадрові зміни тривають.