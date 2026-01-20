        Політика

        Кубраков повернувся до команди Зеленського на позаштатну посаду: за що відповідатиме

        Галина Шподарева
        20 Січня 2026 19:23
        читать на русском →
        Володимир Зеленський та Олександр Кубраков / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
        Володимир Зеленський та Олександр Кубраков / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

        Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Кубракова своїм радником з питань інфраструктури та взаємодії з громадами.

        Про це йдеться в указі №66/2026, опублікованому 20 січня.

        “Призначити Кубракова Олександра Миколайовича Радником Президента України з питань інфраструктури та взаємодії з громадами (поза штатом)”, – йдеться в указі.

        Реклама
        Реклама

        Документ набрав чинності з дня його підписання.

        Кубраков працюватиме на цій посаді без формального включення до структури Офісу президента. У межах своїх повноважень він відповідатиме за координацію інфраструктурних проєктів та налагодження співпраці між центральною владою і місцевими громадами.

        Раніше Олександр Кубраков обіймав низку посад у сфері транспорту та інфраструктури, зокрема був міністром інфраструктури України. У травні 2024 року Верховна Рада звільнила його з посади.

        Нагадаємо, 16 січня президент Володимир Зеленський провів зустріч із Кубраковим, під час якої сторони обговорили складну ситуацію в енергетиці українських міст і громад. Йшлося про наслідки російських ударів, вплив погодних умов, а також про заходи зі стабілізації енергосистеми, захист інфраструктурних об’єктів і відновлення пошкоджених мереж.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини