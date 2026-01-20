Кубраков повернувся до команди Зеленського на позаштатну посаду: за що відповідатиме

Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Кубракова своїм радником з питань інфраструктури та взаємодії з громадами.

Про це йдеться в указі №66/2026, опублікованому 20 січня.

“Призначити Кубракова Олександра Миколайовича Радником Президента України з питань інфраструктури та взаємодії з громадами (поза штатом)”, – йдеться в указі.

Реклама

Реклама

Документ набрав чинності з дня його підписання.

Кубраков працюватиме на цій посаді без формального включення до структури Офісу президента. У межах своїх повноважень він відповідатиме за координацію інфраструктурних проєктів та налагодження співпраці між центральною владою і місцевими громадами.

Раніше Олександр Кубраков обіймав низку посад у сфері транспорту та інфраструктури, зокрема був міністром інфраструктури України. У травні 2024 року Верховна Рада звільнила його з посади.

Нагадаємо, 16 січня президент Володимир Зеленський провів зустріч із Кубраковим, під час якої сторони обговорили складну ситуацію в енергетиці українських міст і громад. Йшлося про наслідки російських ударів, вплив погодних умов, а також про заходи зі стабілізації енергосистеми, захист інфраструктурних об’єктів і відновлення пошкоджених мереж.