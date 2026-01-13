Рада проголосувала за звільнення Федорова з посади очільника Мінцифри

Сьогодні, 13 січня, Верховна Рада звільнила з посади міністра цифрової трансформації та першого віцепремʼєр-міністра Михайла Федорова. Відомо, що згодом він може очолити Міністерство оборони України.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За звільнення Михайла Федорова з посади очільника Мінцифри проголосували 270 народних депутатів.

Нагадаємо, 2 січня Президент України Володимир Зеленський заявив, що запропонував міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову очолити Міноборони. 9 січня Федоров оголосив, що написав заяву про відставку.