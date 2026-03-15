На Хмельниччині дрони допомагають ловити паліїв трави

У Хмельницькій області рятувальники та поліцейські проводять патрулювання природних екосистем із використанням безпілотників. Під час одного з рейдів у Лісовогринівецькій громаді дрон зафіксував кілька випадків підпалу сухої трави.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС у Хмельницькій області, рятувальники спільно з працівниками Національної поліції здійснюють повітряний моніторинг територій, щоб виявляти факти спалювання сухої рослинності та встановлювати порушників.

Під час одного з рейдів у Лісовогринівецькій територіальній громаді за допомогою безпілотного літального апарата було зафіксовано кілька випадків підпалу сухої трави. На місце прибули рятувальники та правоохоронці, які встановили двох осіб, причетних до правопорушення. Їх притягнули до адміністративної відповідальності.

Загалом у Хмельницькій області лише протягом 14 березня до адміністративної відповідальності притягнуто 10 громадян.

Мобільні групи з виявлення паліїв продовжують роботу й надалі.