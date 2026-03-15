Україна завершила виступи на Паралімпіаді-2026

Україна завершила виступи на зимових Паралімпійських іграх-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо.

Загалом наші параатлети завоювали 19 медалей: три золоті, вісім срібних та вісім бронзових (7-ме місце загального заліку).

Україна на Паралімпіаді-2026 виступала рекордним складом. Нашу країну представляли 35 спортсменів — 25 атлетів-паралімпійців і 10 спортсменів-гайдів.

Церемонія закриття Паралімпіади-2026 відбудеться сьогодні, 15 березня, о 21:30 за київським часом, але Україна бойкотуватиме її через присутність там росіян і білорусів.

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.

У підсумку росіяни отримали 7 золотих, 1 сріблу і 3 бронзових нагороди.