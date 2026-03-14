Паралімпіада-2026: Україна виграла срібло у змішаній естафеті

Збірна України здобула срібну медаль у пара лижних перегонах на зимовій Паралімпіаді-2026. Нагороду українці вибороли у змішаній естафеті 4×2,5 км.

Про це повідомило Міністерство молоді та спорту України.

У змішаній естафеті 4×2,5 км команда України показала результат 23:36.7 і посіла друге місце, поступившись лише збірній США. Бронзову медаль здобула команда Китаю.

Срібними призерами стали Павло Баль, Тарас Радь, Олександра Кононова та Людмила Ляшенко.

Крім того, у відкритій естафеті 4×2,5 км українська команда у складі Дмитра Суярка (гайд Олександр Ніконович), Василя Кравчука, Григорія Вовчинського та Серафима Драгуна посіла четверте місце.

Від бронзової нагороди українців відділили лише 0,2 секунди.

За день до завершення Паралімпіади-2026 у збірної України 17 медалей — 3 золоті, 7 срібних і 7 бронзових. Команда посідає сьоме місце у медальному заліку.