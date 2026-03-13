Німецькі спортсмени проігнорували росіян на Паралімпіаді: МПК почав перевірку

Міжнародний паралімпійський комітет перевіряє інцидент на зимових Паралімпійських іграх, під час якого двоє німецьких спортсменів продемонстрували очевидний протест на п’єдесталі під час виконання гімну Росії. Спортсмени повернулися спинами до російських призерів і відмовилися стояти поруч із ними під час фотографування.

Про це повідомляє The Athletic.

Російська спортсменка Анастасія Багіян разом із гідом Сергієм Сінякіним здобула золото у жіночому спринті з лижних перегонів у класі спортсменів із порушенням зору в Тезеро (Італія). Срібло виборола німкеня Лінн Казмаєр разом із гідом Флоріаном Бауманном.

Під час церемонії нагородження, коли звучав російський гімн, німецькі спортсмени повернулися спинами до російської пари. Крім того, під час фотографування вони стояли осторонь Багіян і Сінякіна, протестуючи проти участі російських спортсменів у цих Іграх.

У коментарі німецькому мовнику ARD Казмаєр пояснила їхнє рішення тим, що вони не підтримують участь російських спортсменів у Паралімпіаді.

“Я не знаю цих людей, можливо, вони теж не підтримують систему в Росії. Можливо, вони насправді дуже приємні люди, з якими ми могли б дружити. Але дуже прикро, що політика затьмарює все. Тому ми вирішили залишити шапки на головах і не повертатися до прапорів, тому що ми цього не підтримуємо”, — сказала вона.

Бауманн додав, що вони також хотіли висловити солідарність з українськими спортсменами, з якими зустрічалися на зимових Іграх у Пекіні чотири роки тому.

У Міжнародному паралімпійському комітеті заявили, що знають про цей інцидент і збирають докази.

“Ми знаємо про цю ситуацію, збираємо докази та аналізуємо її”, — повідомили в організації.

Правила МПК забороняють спортсменам будь-які демонстрації, протести чи політичні заяви, що можуть заважати або порушувати проведення змагань чи офіційних церемоній, включно з церемоніями нагородження.

Це вже другий інцидент на п’єдесталі змагань із лижних перегонів на Паралімпіаді в Мілані та Кортіні. Раніше українська біатлоністка Олександра Кононова одягла сережки у кольорах України з написом «STOP WAR», коли здобула золото в індивідуальній категорії standing. Після цього їй зробили попередження та вимагали зняти прикраси перед отриманням медалі.

У Національному паралімпійському комітеті України заявили, що спортсменка зняла сережки, але не передала їх представникам МПК.

На цих Іграх виступають шестеро російських і четверо білоруських спортсменів, які отримали так звані “біпартитні” запрошення. Їхню участь підтвердили менш ніж за два тижні до початку Паралімпіади після рішення Спортивного арбітражного суду.

У підсумку російські та білоруські спортсмени отримали право виступати разом зі своїми прапорами та національними гімнами. Через це сім європейських країн, зокрема Україна, бойкотували церемонію відкриття Ігор.