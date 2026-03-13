США тимчасово дозволили купівлю російської нафти, що застрягла в морі

Міністерство фінансів США надало тимчасовий дозвіл на купівлю російської нафти, яка вже перебуває в морі.

Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Щоб розширити глобальне охоплення існуючих поставок, Міністерство фінансів США надало тимчасовий дозвіл, який надає можливість країнам купувати російську нафту, що наразі застрягла в морі. Цей короткостроковий захід застосовується лише до нафти, яка вже перебуває в транзиті.

У тексті ліцензії вказано, що йдеться про нафту, завантажену на судна станом на 12 березня. Ліцензія дозволяє ці поставки до 11 квітня.

Зазначається, що такий крок не надасть значної фінансової вигоди російському уряду, оскільки більшу частину доходів від енергоресурсів він отримує від податків, що стягуються в місці видобутку.

“Президент США Дональд Трамп вживає рішучих кроків для сприяння стабільності на світових енергетичних ринках і працює над утриманням низьких цін, водночас долаючи загрозу та нестабільність, що виникають з боку іранського режиму”, – йдеться в повідомленні.

Бессент також заявив, що проенергетична політика президента Трампа призвела до рекордного рівня видобутку нафти та газу у США, що сприяло зниженню цін на паливо для американців.

За його словами, тимчасове підвищення цін на нафту є короткостроковим збоєм, який у довгостроковій перспективі принесе значну користь економіці США.